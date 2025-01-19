Силкин: Считаю, что Юсупов не раскрыл свой потенциал

Бывший тренерпрокомментировал решение экс-футболист «бело-голубых»завершить карьеру в возрасте 35-и лет.

«Артур при мне заиграл. Закончил карьеру и ладно — ему 36 лет в этом году. С такими игроками, как он, работать было одно удовольствие. Юсупов хотел заиграть — он заиграл. Но я считаю, что Артур не раскрыл свой потенциал — должен был в сборной играть. Такого уровня игроков с такой сумасшедшей отдачей встретишь нечасто.

В каких-то моментах за счёт партнёров нужно было играть, а он играл на партнёров. Если бы он иногда брал на себя, было бы гораздо острее. Нам удалось поработать вместе недолгое время, но у меня остались хорошие впечатления. Юсупов очень послушный, выполнял всё без вопросов. Таких футболистов немного», — сказал Силкин Чемпионату.

Большую часть своей футбольной карьеры Юсупов провел в московском «Динамо». Игрок принял участие в 147-и встречах за «бело-голубых», забил 10 голов и сделал 14 голевых передач.