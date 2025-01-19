Экс-футболист «Динамо» Артур Юсупов объявил о завершении карьеры

Бывший полузащитникзаявил, что завершил карьеру футболиста.

«Хочу поделиться с вами, что пришло моё время и я объявляю о завершении футбольной профессиональной карьеры, которая длилась с 2009 по 2025 годы! Хочу поблагодарить всех тренеров, с которыми я работал, партнёров по команде, соперников, и, конечно же, болельщиков, без вас футбол — это не футбол!

За это время было много разных моментов, но те сумасшедшие, крутые эмоции, которые получил, я буду помнить всю жизнь», — написал Юсупов в своём аккаунте в социальной сети.

Большую часть своей карьеры 35-летний полузащитник выступал за московское «Динамо», где провел 147 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 14 голевых передач.