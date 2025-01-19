ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хвича Кварацхелия Идеальная замена Мбаппе. Почему «Пари Сен-Жермен» подписал Хвичу Кварацхелию
  • 14:05
    • Джокович выиграл у Легечки и вышел на Алькараса на Australian Open
    Все новости спорта

    Экс-футболист «Динамо» Артур Юсупов объявил о завершении карьеры

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо Ростов Зенит
    Бывший полузащитник «Динамо», «Ростова» и «Зенита» Артур Юсупов заявил, что завершил карьеру футболиста.

    Артур Юсупов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артур Юсупов

    «Хочу поделиться с вами, что пришло моё время и я объявляю о завершении футбольной профессиональной карьеры, которая длилась с 2009 по 2025 годы! Хочу поблагодарить всех тренеров, с которыми я работал, партнёров по команде, соперников, и, конечно же, болельщиков, без вас футбол — это не футбол!

    За это время было много разных моментов, но те сумасшедшие, крутые эмоции, которые получил, я буду помнить всю жизнь», — написал Юсупов в своём аккаунте в социальной сети.

  • Усиленная подготовка. Клубы топ-6 РПЛ вовсю строят планы на вторую часть сезона
  • Какие трансферные ходы подготовили шесть ведущих клубов Премьер-лиги в зимнее межсезонье?
  • Вчера

    • Большую часть своей карьеры 35-летний полузащитник выступал за московское «Динамо», где провел 147 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 14 голевых передач.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Нас ждет голевое изобилие
  • «Реал Мадрид» — «Лас-Пальмас». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Лидер Запада не оставит аутсайдеру ни малейшего шанса?
  • «Барыс» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Ман Сити» не станет откладывать на потом
  • «Ипсвич» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБонус €300 за пополнение счёта
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.85
  • Экспресс дня 19 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.80
  • Прогноз на матч Барыс — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Ипсвич — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Интер — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.10
  • Прогноз на матч Валенсия — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Спартак — Черноморец Нв
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры