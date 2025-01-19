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    «Эвертон» — «Тоттенхэм»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    Матч 22-го тура АПЛ между «Эвертоном» и «Тоттенхэмом» состоится 19 января на «Гудисон Парк» в Ливерпуле и начнется в 17:00 по мск.

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    Команды являются соседями по турнирной таблице. «Эвертон», имея 17 очков, занимает 16-е место. «Тоттенхэм» с 24 баллами идет на строчку выше. При этом «шпоры» сыграли на один матч больше, чем «ириски».

    Хозяева давно не побеждают и последние 3 тура терпят поражение. Прошлый матч они провели у себя дома, принимая «Астон Виллу» и потерпели поражение 0:1. «Тоттенхэм» также идет на безвыигрышной серии. Команда Постекоглу проиграла последние два матча со счетом 1:2, уступив «Арсеналу» и «Ньюкаслу».

    Календарь и таблица АПЛ

    Прогнозы и ставки

    В очных встречах перевес на стороне «Тоттенхэма». Он выиграл в первом круге. Встреча закончилась разгромной победой 4:0. Последний матч на «Гудисон Парк» завершился результативной ничьей 2:2.

    • Букмекеры дали почти равный коэффициенты на победу одной и другой команды — 2.55 и 2.90 соответственно.

    • Аналитики сайта LiveSport.Ru дали свой прогноз с коэффициентом 2.40.

    • ИИ спрогнозировал минимальную победу «Тоттенхэма» со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Эвертон» — «Тоттенхэм» смотрите на сайте LiveCup.Run.

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