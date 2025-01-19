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    «Атлетик» выиграл у «Сельты»

    «Сельта» — «Атлетик»: счет матча 1:2, обзор голов

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    В матче 20-го тура испанской Примеры «Атлетик» на выезде переиграл «Сельту» со счетом 2:1.

    «Атлетик»
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    «Атлетик»

    В составе победителей отметились Алехандро Беренгер и Дани Вивиан, а за хозяев смог отличиться Уго Альварес.

    Футбол. Испания. Примера
    Сельта — Атлетик 1:2
    Голы: 0:1 Алехандро Беренгер (62'), 0:2 Даниэль Вивиан (71'), 1:2 Уго Альварес (74') Сельта: Висенте Гуайта, Хави Родригес (Хавьер Манкильо, 70'), Карлос Домингес, Серхио Каррейра, Франко Серви (Оскар Мингуэза, 46'), Уго Сотело, Франсиско Пейнадо (Илаш Мориба, 63'), Уиллот Сведберг (Уго Альварес, 46'), Пабло Дуран, Борха Иглесиас (Анастасиос Дувикас, 70'), Yoel Lago Атлетик: Унай Симон, Адама Буаро, Йерай Альварес, Даниэль Вивиан, Андони Горосабель, Унаи Гомес (Микель Весга, 82'), Иньиго Руис де Галарета (Микель Хаурегисар, 67'), Беньят Прадос, Алехандро Беренгер (Горка Гурусета, 82'), Нико Уильямс (Оскар де Маркос, 89'), Иньяки Уильямс (Юри Берчиче, 89') Предупреждение: Илаш Мориба (60')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    У «Атлетика» теперь 39 очков и четвертое место, «Сельта» (24) — 13-я.

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