Деле Алли стал футболистом «Комо»

Центральный полузащитникподписал контракт с итальянским

Соглашение рассчитано на 1,5 года и возможность пролонгирования еще на сезон.

«Клуб признает его исключительный талант и с радостью принимает его в команду. Основное внимание будет уделено тому, чтобы создать для Деле благоприятную атмосферу, в которой он сможет постепенно интегрироваться в состав.

Несмотря на то что от него не требуется немедленных результатов, мы уверены, что он внесет значительный вклад как на поле, так и в качестве наставника молодых талантов клуба», — написано в заявлении на официальном сайте «Комо».

Летом 2024 года 28-летний Алли покинул английский «Эвертон» и с тех пор находился в статусе свободного агента. Известно полузащитник приобрел во время выступления в «Тоттенхэме». На счету Алли есть 37 матчей в составе сборной Англии и 3 забитых мяча.