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    Деле Алли стал футболистом «Комо»

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    Центральный полузащитник Деле Алли подписал контракт с итальянским «Комо».

    Деле Алли (справа)
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    Деле Алли (справа)

    Соглашение рассчитано на 1,5 года и возможность пролонгирования еще на сезон.

    «Клуб признает его исключительный талант и с радостью принимает его в команду. Основное внимание будет уделено тому, чтобы создать для Деле благоприятную атмосферу, в которой он сможет постепенно интегрироваться в состав.

    Несмотря на то что от него не требуется немедленных результатов, мы уверены, что он внесет значительный вклад как на поле, так и в качестве наставника молодых талантов клуба», — написано в заявлении на официальном сайте «Комо».

    Летом 2024 года 28-летний Алли покинул английский «Эвертон» и с тех пор находился в статусе свободного агента. Известно полузащитник приобрел во время выступления в «Тоттенхэме». На счету Алли есть 37 матчей в составе сборной Англии и 3 забитых мяча.

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