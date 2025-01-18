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    «Брентфорд» — «Ливерпуль». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 22-го тура АПЛ «Брентфорд» — «Ливерпуль»

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    «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Брентфордом» в матче 22-го тура чемпионата Англии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Брентфорд»

    «Брентфорд» с 28 очками занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ. На счету «пчёл» 8 побед, 4 ничьи и 9 поражений в 21-м матче. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 40:37.

    В крайнем туре команда под руководством Томаса Франка дома отобрала очки у «Манчестер Сити», отыгравшись с 0:2 по ходу встречи. До этого «Брентфорд» одержал крупнейшую победу в сезоне, разгромив в гостях «Саутгемптон» (5:0).

    На прошлых выходных «пчёлы» играли в Кубке Англии против «Плимута». «Брентфорд» проиграл представителю Чемпионшипа со счетом 0:1 и завершил выступление на турнире.

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    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 47 очков в 20-ти матчах. Отрыв от второго «Арсенала» составляет 4 очка, но при этом «красные» имеют игру в запасе. Команда Арне Слота одержала 14 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела одно поражение, забив 48 голов и пропустив 20 мячей в свои ворота.

    «Красные» потеряли очки в двух последних турах. Сначала «Ливерпуль» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2), а затем разошелся миром на выезде с «Ноттингем Форест» — 1:1.

    Помимо матчей АПЛ мерсисайдцы с разным успехом провели игры внутренних кубковых турниров. Первый полуфинал Кубка английской лиги завершился для «Ливерпуля» минимальным поражением от «Тоттенхэма» (0:1), а в 1/32 финала Кубка Англии «красные» не оставили шансов скромному «Аккрингтону», разгромив соперника со счетом 4:0.

    Личные встречи

    В матче первого круга «Ливерпуль» дома обыграл соперника со счетом 2:0.

    Всего в 7-ми очных встречах на счету «красных» 5 побед, «Брентфорд» оказался сильнее в одном матче и один раз была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Брентфорд» — «Ливерпуль» с коэффициентом 2.10.

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