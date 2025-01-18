«Брентфорд» — «Ливерпуль»: счет матча 0:2, обзор голов

на чужом поле обыграл(2:0) в матче 22-го тура английской Премьер-лиги.

Дублем в этом матче отметился нападающий «мерсисайдцев» Дарвин Нуньес, забив свои голы на 90+1-й минуте и на 90+3-й минуте.

Футбол. Англия. Премьер-лига Брентфорд — Ливерпуль 0:0 Голы: 0:1 Дарвин Нуньес (90 + 1'), 0:2 Дарвин Нуньес (90 + 3') Брентфорд: Марк Флеккен, Мадс Роэрслев, Нэйтан Коллинз, Сепп ван ден Берг, Витали Янельт (Кевин Шаде, 66'), Кристиан Нергор, Егор Ярмолюк, Миккель Дамсгор (Матиас Йенсен, 81'), Кин Льюис-Поттер, Брайан Мбемо, Йоан Висса Ливерпуль: Алисон, Константинос Цимикас (Эндрю Робертсон, 65'), Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Луис Диас (Дарвин Нуньес, 65'), Доминик Собослаи (Харви Эллиотт, 80'), Мохамед Салах, Алексис Мак Аллистер (Кёртис Джонс, 80'), Райан Гравенберх, Трент Александер-Арнольд, Коди Матес Гакпо (Федерико Кьеза, 87') Предупреждения: Константинос Цимикас (8'), Доминик Собослаи (43'), Кристиан Нергор (68'), Мадс Роэрслев (69')

После этого матча «Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 50-ю очками в активе. «Брентфорд» — на 11-й позиции (28).