«Пчелы» после 21 тура имеют 28 очков на своем счету. С этим показателем хозяева занимают 11-е место в турнирной таблице. «Брентфорд» не проигрывает уже второй тур подряд. В рамках этой серии столичный клуб разгромил «Саутгемптон» 5:0 и добился ничьи 2:2 с «Ман Сити». Несмотря на то, что коллектив не смог выиграть три последних матча дома, он остается в первой тройке по результатам домашних выступлений.
«Мерсисайдцы» набрали 47 очков и опережают «Арсенал» на 4 пункта в борьбе за лидерство. При этом команда Арне Слота потеряла 4 очка за последние два тура, сыграв вничью 2:2 с МЮ и 1:1 с «Ноттингем Форрест». Стоит отметить, что в нынешнем сезоне АПЛ «Ливерпуль» еще ни разу не проиграл на выезде.
Прогнозы и ставки
В последних очных встречах у «Ливерпуля» не было проблем с «Брентфордом». В первом круге «красные» выиграли 2:0. Последний выезд в Лондон закончился для гостей разгромной победой 4:1.
- Котировки букмекеров следующие: 6.10 на победу «Брентфорда», 5.10 на ничью, 1.49 на победу «Ливерпуля».
- По мнению экспертов LiveSport.Ru, «Ливерпуль» сможет продлить свою беспроигрышную серию и сохранить отрыв от «Арсенала». Подробнее о ставках в их прогнозе.
- Искусственный интеллект считает, что встреча завершится нулевой ничьей.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Брентфорд» — «Ливерпуль» смотрите на сайте LiveCup.Run.
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