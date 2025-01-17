17 января на «Пьер Моруа»приметв поединке 18-го тура французской Лиги 1. Игра начнется в 23:05 по мск.

«Лилль» идет на длинной беспроигрышной серии, которая длится с середины сентября. При этом клуб не смог выиграть последние 3 матча в чемпионате, сыграв вничью с «Марселем» (1:1) , «Нантом» (1:1) и «Осером» (0:0). За последние 5 туров «доги» 4 раза сыграли вничью. В таблице Лиги 1 они занимают 5-е место.

«Ницца» имеет 30 очков и находится на этаж выше. На результат повлияли две победы подряд, которые клуб одержал в чемпионате с начала года. «Ницца» справилась с «Ренном» (3:2) и «Реймсом» (4:2).

Прогнозы и ставки

Команды не смогли выявить победителя в последних трех очных противостояниях.

Букмекеры считают, что фаворитом является «Лилль». На его победу они дают 2.22, тогда как на победу «Ниццы» — 3.50.

считают, что фаворитом является «Лилль». На его победу они дают 2.22, тогда как на победу «Ниццы» — 3.50. Аналитики сайта LiveSport.Ru ждут от матча стремительного развития событий. Вся развязка, по их мнению, наступит во второй половине матча. Прогноз можно почитать здесь.

ждут от матча стремительного развития событий. Вся развязка, по их мнению, наступит во второй половине матча. Прогноз можно почитать здесь. Искусственный интеллект считает, что команды сыграют нулевую ничью.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Лилль» — «Ницца» смотрите на сайте LiveCup.Run.

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