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    «Лилль» — «Ницца»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Лилль Ницца Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    17 января на «Пьер Моруа» «Лилль» примет «Ниццу» в поединке 18-го тура французской Лиги 1. Игра начнется в 23:05 по мск.

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    «Лилль» идет на длинной беспроигрышной серии, которая длится с середины сентября. При этом клуб не смог выиграть последние 3 матча в чемпионате, сыграв вничью с «Марселем» (1:1) , «Нантом» (1:1) и «Осером» (0:0). За последние 5 туров «доги» 4 раза сыграли вничью. В таблице Лиги 1 они занимают 5-е место.

    «Ницца» имеет 30 очков и находится на этаж выше. На результат повлияли две победы подряд, которые клуб одержал в чемпионате с начала года. «Ницца» справилась с «Ренном» (3:2) и «Реймсом» (4:2).

    Прогнозы и ставки

    Команды не смогли выявить победителя в последних трех очных противостояниях.

    • Букмекеры считают, что фаворитом является «Лилль». На его победу они дают 2.22, тогда как на победу «Ниццы» — 3.50.

    • Аналитики сайта LiveSport.Ru ждут от матча стремительного развития событий. Вся развязка, по их мнению, наступит во второй половине матча. Прогноз можно почитать здесь.

    • Искусственный интеллект считает, что команды сыграют нулевую ничью.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Лилль» — «Ницца» смотрите на сайте LiveCup.Run.

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