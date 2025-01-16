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    Тюкавин пропустит начало сбора «Динамо» в Катаре

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    Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин не полетел с командой на первый подготовительный сбор.

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    С 15 по 27 января «Динамо» будет тренироваться в Катаре.

    «К сожалению, за день до вылета на сбор (то есть во вторник, 14 января) у Константина Тюкавина поднялась высокая температура — выше 39. Диагностирован ларинготрахеит. Наш медицинский штаб принял решение не рисковать здоровьем игрока, поэтому его оставили на домашнем режиме лечения. В Катар Костя пока не прилетел.

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    • Как только его состояние стабилизируется, он прилетит и затем в течение пары дней проведет втягивающие индивидуальные тренировки.

    Тюкавину уже намного лучше, по предварительным прогнозам он может прилететь уже в ближайшие один-два дня», — сказали телеграм-каналу «Футбольный Биги» в пресс-службе «Динамо».

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