Тюкавин пропустит начало сбора «Динамо» в Катаре

Нападающий московского «Динамо»не полетел с командой на первый подготовительный сбор.

С 15 по 27 января «Динамо» будет тренироваться в Катаре.

«К сожалению, за день до вылета на сбор (то есть во вторник, 14 января) у Константина Тюкавина поднялась высокая температура — выше 39. Диагностирован ларинготрахеит. Наш медицинский штаб принял решение не рисковать здоровьем игрока, поэтому его оставили на домашнем режиме лечения. В Катар Костя пока не прилетел.

Как только его состояние стабилизируется, он прилетит и затем в течение пары дней проведет втягивающие индивидуальные тренировки.

Тюкавину уже намного лучше, по предварительным прогнозам он может прилететь уже в ближайшие один-два дня», — сказали телеграм-каналу «Футбольный Биги» в пресс-службе «Динамо».