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    Генич: Думаю, Семак — следующий тренер сборной России после Карпина

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    Комментатор Константин Генич высказался о будущем наставника «Зенита» Сергея Семака. По его мнению, специалист может возглавить сборную России вместо Валерия Карпина.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Я думаю, что Сергей Богданович — следующий тренер сборной России после Карпина. Просто кого еще ему тренировать в России, если не "Зенит"? Если Семак выиграет чемпионат седьмой раз подряд в год столетия, я допускаю, что он уйдет сам.

    Очень эмоциональная работа в Санкт-Петербурге, где идет постоянное давление. Ты не имеешь права отступиться, и даже если играешь вничью, задают вопрос: "А что случилось?" Много помощников, но вся ответственность на нем. Думаю, для Семака этот год ключевой независимо от результата», — цитирует Генича «СЭ».

    Календарь и таблица РПЛ

    После первой части сезона «Краснодар» и «Зенит» набрали по 39 очков. «Быки» занимают первое место, опережая сине-бело-голубых по дополнительным показателям.

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