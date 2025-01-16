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    Стали известны соперники московского «Динамо» на зимних сборах

    Футбол Товарищеские матчи Динамо Урал Локомотив Краснодар Спартак
    Стали известны даты товарищеских игр московского «Динамо» на зимних сборах в Катаре.

    Марцел Личка — тренер «Динамо»
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    Марцел Личка — тренер «Динамо»

    Первая игра пройдет 27 января, соперник в ней будет объявлен позднее.

    На WINLINE Зимнем кубке РПЛ, который пройдет в ОАЭ, московский клуб встретится с «Краснодаром» (4 февраля) и «Спартаком» (7 февраля).

    Еще один соперник станет известен по результатам игр команды на турнире, матч состоится 10 или 11 февраля.

    Также «Динамо» сыграет с «Локомотивом» 15 февраля, а 21 февраля проведет матчи с «Уралом» (11:00 мск) и «Краснодаром» (18:00 мск).

    Календарь и таблица РПЛ

    После первой части сезона «Динамо» идет четвертым в таблице РПЛ с 35 очками. В первом матче после возобновления турнира бело-голубые встретятся с «Ростовом».

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