Стали известны соперники московского «Динамо» на зимних сборах

Марцел Личка — тренер «Динамо» Фото: globallookpress.com
Первая игра пройдет 27 января, соперник в ней будет объявлен позднее.
На WINLINE Зимнем кубке РПЛ, который пройдет в ОАЭ, московский клуб встретится с «Краснодаром» (4 февраля) и «Спартаком» (7 февраля).
Еще один соперник станет известен по результатам игр команды на турнире, матч состоится 10 или 11 февраля.
Также «Динамо» сыграет с «Локомотивом» 15 февраля, а 21 февраля проведет матчи с «Уралом» (11:00 мск) и «Краснодаром» (18:00 мск).
После первой части сезона «Динамо» идет четвертым в таблице РПЛ с 35 очками. В первом матче после возобновления турнира бело-голубые встретятся с «Ростовом».