Хет-трик Мелкадзе принес победу «Ахмату» в товарищеском матче

Георгий Мелкадзе Фото: globallookpress.com
Три мяча в этой игре забил нападающий Георгий Мелкадзе, также отличились Даниил Уткин и Светослав Ковачев.
Товарищеский матч
«Ахмат» — «Нови Пазар» — 5:3 (2:1)
Голы: Уткин, 5 (1:0). Ковачевич, 16 (1:1). Мелкадзе, 27 (2:1). Ковачевич, 48 (2:2). Мелкадзе, 53 (3:2). Мелкадзе, 57 (4:2). Ковачев, 69 (5:2). Филимонович, 90+2 (5:3)«Ахмат»: Шелия (Ульянов, 45), Адамов (Уциев, 45), Тодорович (Жиров, 45), Гандри (Гаибов, 45), Ибишев (Шатара, 45), Уткин (Камилов, 45), Исмаэл (Якуев, 45), Садулаев (Ковачев, 18), Луна Диале (Диванович, 45), Самородов (Турищев, 45), Мелкадзе
Следующую игру команда Сергея Ташуева проведет 21 января против сербской «Войводины».