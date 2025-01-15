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    Ташуев: Надеемся, Мелкадзе будет готов и мы его подпишем

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    Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о возможном усилении команды.

    Сергей Ташуев
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    Сергей Ташуев

    «Мелкадзе? Мы знаем хорошо этого футболиста, у него хорошая школа и хороший потенциал. Ему всего лишь 27 лет, юноша для нынешнего футбола. Сегодня работал с командой, мы отмечаем его огромное желание и одержимость вернуться на хороший уровень. На данный момент впечатление позитивное. Надеемся, он будет готов и мы его подпишем. Хорошие ли шансы? Возможно, да.

    Вратари? Миша Опарин — человек взрослый, ему нужно играть. Ульянову всего 23 года, он по стилю игры подходит нам, он быстрый и резкий. Это будущее "Ахмата". Мы больше сейчас ищем атакующих футболистов: нападающих и инсайдов. Думаю, скоро объявим о том, что у нас появятся новые игроки в зоне атаки. Подъезжают. Или в лифте, или в дороге», — цитирует Ташуева «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Ахмат» занимает только 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

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