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    Головин: Сафонов супердоволен в «ПСЖ»

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    Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, как проходит адаптация вратаря Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен».

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    «Мы не общались до трансфера. Во время перехода просто парой слов перекинулись. Общались с ним перед последней нашей игрой в чемпионате. И после нее много разговаривали.

    Я спрашивал, как у него с адаптацией, как что, где живет и так далее. Он там супердоволен, говорит, что большая разница в уровне. Поговорили в принципе о таких бытовых моментах, и все.

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    • Пока, понятно, тяжело, не адаптировался, еще не так комфортно себя чувствует в быту и так далее. Но это нормально, он еще очень мало времени там провел», — сказал Головин в интервью «Советскому спорту».

    Сафонов перешел в «Пари Сен-Жермен» летом 2024 года из «Краснодара».

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