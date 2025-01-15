15 января в 22:30 по мск состоится поединок 17-го тура немецкой Бундеслиги, в которомпримет. Небольшой анонс перед стартом встречи.

«Бавария» начало новый год с победы в Менхенгладбахе, где она одолела «Боруссию» 1:0. очередные 3 очка позволили команде Компани остаться лидером чемпионата. Сейчас у мюнхенцев 39 оков, однако «Байер» отстает всего на один пункт.

«Хоффенхайм» забыл вкус победы. Гости давно не выигрывают в турнире и в случае поражения продлят свою серию до трех неудач подряд. В прошлом туре «Хоффе» на своем поле потерпели поражение от «Вольфсбурга» 0:1. «Бело-голубые» занимают 15-е место и находятся всего в трех очках от зоны вылета.

Прогнозы и ставки

В конце прошлого сезона «Бавария» проиграла «Хоффе» 2:4. Но до этого у хозяев редко были проблемы с данным соперником. А тем более на «Альянц Арене», где баварцы выиграли четыре матча из пяти.

Букмекеры совсем не верят в гостей. На «Баварию» они дают 1.11, а на «Хоффенхайм» — 22.0.

Эксперты LiveSport.Ru предложили прогноз с коэффициентом 2.05.

предложили прогноз с коэффициентом 2.05. Искусственный интеллект считает, что «Хоффе» сможет вырвать ничью со счетом 2:2.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Бавария» — «Хоффенхайм» смотрите на сайте LiveCup.Run.

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