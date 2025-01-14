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    «Хольштайн» — «Боруссия» Д: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В матче 17-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» выступит в гостях у клуба «Хольштайн» Киль. Встреча состоится 14 января в 20:30 мск.

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    У дортмундцев было на сутки больше времени восстановиться после прошлого поединка. 10 января «шмели» дома сыграли с «Байером» и уступили 2:3. «Хольштайн» 11 января ездил в гости к «Фрайбургу» и там проиграл с тем же результатом, что и «Боруссия».

    После поражения «Хольштайн» отдалился от 16-й позиции, которая позволяет избежать прямого вылета. Теперь разрыв оставляет 5 очков. У хозяев 8 пунктов и 17-е место в таблице. «Боруссия» опустилась на 8-е место с 25 баллами на счету.

    Прогнозы и ставки

    Команды встречались только в кубковых состязаниях. В чемпионате это будет их первая очная встреча. Тем не менее дортмундцы еще ни разу не имели проблем с этим соперником.

    • Котировки букмекеров говорят в пользу «Боруссии»: 5.60 на хозяев, 4.70 на ничью и 1.56 на гостей.

    • Эксперты LiveSport.Ru уверены, что сюрпризов не будет и встреча завершится с логичным результатом. Подробнее в прогнозе редакции.

    • ИИ прогнозирует победу «Боруссии» со счетом 3:1

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Хольштайн» — «Боруссия» Д смотрите на сайте LiveCup.Run. Там же вы найдете и другие поединки чемпионата Германии.

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