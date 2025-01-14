В матче 17-го тура немецкой Бундеслиги дортмундскаявыступит в гостях у клуба. Встреча состоится 14 января в 20:30 мск.

У дортмундцев было на сутки больше времени восстановиться после прошлого поединка. 10 января «шмели» дома сыграли с «Байером» и уступили 2:3. «Хольштайн» 11 января ездил в гости к «Фрайбургу» и там проиграл с тем же результатом, что и «Боруссия».

После поражения «Хольштайн» отдалился от 16-й позиции, которая позволяет избежать прямого вылета. Теперь разрыв оставляет 5 очков. У хозяев 8 пунктов и 17-е место в таблице. «Боруссия» опустилась на 8-е место с 25 баллами на счету.

Прогнозы и ставки

Команды встречались только в кубковых состязаниях. В чемпионате это будет их первая очная встреча. Тем не менее дортмундцы еще ни разу не имели проблем с этим соперником.

Котировки букмекеров говорят в пользу «Боруссии»: 5.60 на хозяев, 4.70 на ничью и 1.56 на гостей.

Эксперты LiveSport.Ru уверены, что сюрпризов не будет и встреча завершится с логичным результатом. Подробнее в прогнозе редакции.

уверены, что сюрпризов не будет и встреча завершится с логичным результатом. Подробнее в прогнозе редакции. ИИ прогнозирует победу «Боруссии» со счетом 3:1

Трансляция матча

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