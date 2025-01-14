Даку отправится с «Рубином» на ближайший сбор

Фехми Даку, отец нападающего «Рубина», опроверг информацию о том, что его сын может перейти в один из французских клубов.

«К нам не обращался ни один из клубов Лиги 1, никакой конкретики по Мирлинду нет. Интерес к сыну из разных европейских лиг есть, но обращения к нам от конкретного клуба нет.

Вчера вечером Мирлинд приехал в Москву. Он пройдет медицинское обследование и отправится на сборы с Рубином», — приводит слова Даку-старшего Sport24.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Даку в семь миллионов евро. В текущем сезоне албанский футболист провел в РПЛ 17 матчей, забил девять мячей и сделал пять результативных передач.