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    Даку отправится с «Рубином» на ближайший сбор

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    Фехми Даку, отец нападающего «Рубина» Мирлинда Даку, опроверг информацию о том, что его сын может перейти в один из французских клубов.

    Мирлинд Даку
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    Мирлинд Даку

    «К нам не обращался ни один из клубов Лиги 1, никакой конкретики по Мирлинду нет. Интерес к сыну из разных европейских лиг есть, но обращения к нам от конкретного клуба нет.

    Вчера вечером Мирлинд приехал в Москву. Он пройдет медицинское обследование и отправится на сборы с Рубином», — приводит слова Даку-старшего Sport24.

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    • Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Даку в семь миллионов евро. В текущем сезоне албанский футболист провел в РПЛ 17 матчей, забил девять мячей и сделал пять результативных передач.

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