ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Крис Кертис и Роман КопыловДерн отомстила Рибас, Копылов нокаутировал Кертиса. Обзор карда UFC Vegas 101
    Все новости спорта

    Аморим: «Манчестер Юнайтед» заслужил победу

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Манчестер Юнайтед Арсенал
    Наставник «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал победу команды в матче 1/32 финала Кубка Англии с лондонским «Арсеналом» (1:1 (5:3 пен.)).

    Рубен Аморим
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рубен Аморим

    «К счастью, игроки были на месте. Они сражаются, и то, о чём мы говорим перед матчами, — это не технические или тактические вопросы, а именно это. Мы должны бороться вне зависимости от ситуации, и сегодня мы боролись. Думаю, у них было больше моментов, но я считаю, что мы заслужили победу. "Арсенал", возможно, не заслуживал поражения, но мы заслужили победу благодаря тому, как мы играли и как боролись. В начале было очень тяжело без мяча, но без мяча ты можешь контролировать игру.

    У нас было ощущение, что в конце концов всё будет хорошо — я чувствовал это с самого начала второго тайма. Даже после пенальти я чувствовал это, и, думаю, команда "Арсенала", возможно, чувствовала, что сегодня будет не их день. Но я очень доволен тем, как мы контролировали игру без мяча, а на перехватах мы были очень сильны», — приводит слова Аморима пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ЦСКА реабилитируется за последние неудачи
  • ЦСКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Сможет ли СКА прервать свою серию поражений?
  • «Локомотив» — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Хватит ли Алькарасу трех сетов для победы над Шевченко?
  • Шевченко — Алькарас. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.10
  • Экспресс дня 13 января 2025 года
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Локомотив — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.55
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Монца — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Амур — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 12:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Аталанта — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  3.95
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Боруссия М
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры