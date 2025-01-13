Аморим: «Манчестер Юнайтед» заслужил победу

Наставник «Манчестер Юнайтед»прокомментировал победу команды в матче 1/32 финала Кубка Англии с лондонским «Арсеналом» (1:1 (5:3 пен.)).

«К счастью, игроки были на месте. Они сражаются, и то, о чём мы говорим перед матчами, — это не технические или тактические вопросы, а именно это. Мы должны бороться вне зависимости от ситуации, и сегодня мы боролись. Думаю, у них было больше моментов, но я считаю, что мы заслужили победу. "Арсенал", возможно, не заслуживал поражения, но мы заслужили победу благодаря тому, как мы играли и как боролись. В начале было очень тяжело без мяча, но без мяча ты можешь контролировать игру.

У нас было ощущение, что в конце концов всё будет хорошо — я чувствовал это с самого начала второго тайма. Даже после пенальти я чувствовал это, и, думаю, команда "Арсенала", возможно, чувствовала, что сегодня будет не их день. Но я очень доволен тем, как мы контролировали игру без мяча, а на перехватах мы были очень сильны», — приводит слова Аморима пресс-служба «Манчестер Юнайтед».