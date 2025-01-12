ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хвича КварацхелияСтрасти по Хвиче. Будущее Кварацхелии неопределенно, но «Наполи» будет играть жестко
  • 18:57
    • «Интер» с минимальным счетом одолел «Венецию»
  • 18:17
    • «Тоттенхэм» в овертайме обыграл «Тамуорт» в Кубке Англии
  • 16:27
    • «Авангард», уступая по ходу матча 0:2, победил «Салават Юлаев»
    Все новости спорта

    «Интер» с минимальным счетом одолел «Венецию»

    «Венеция» — «Интер»: счет матча 0:1, обзор гола

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Венеция Интер
    В матче 20-го тура итальянской Серии «Интер» на выезде минимально переиграл «Венецию» со счетом 1:0.

    Маттео Дармиан
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Маттео Дармиан

    На 16-й минуте встречи точным ударом смог отметиться Маттео Дармиан.

    Футбол. Италия. Серия А
    Венеция — Интер 0:1
    Гол: 0:1 Маттео Дармиан (16') Венеция: Филип Станкович, Ричи Саградо (Ридгесиано Хапс, 26'), Джей Идзес, Марин Шверко, Франческо Дзампано (Кристиан Гиткьяер, 89'), Джанлука Бузио, Ханс Николусси Кавилья (Cheick Conde, 89'), Исса Думбия (Bjarki Bjarkason, 70'), Гаэтано Ористанио (Джон Йебоа, 70'), Микаэль Эллертссон, Йоэль Похьянпало Интер: Ян Зоммер, Карлос Аугусто, Дензел Дюмфрис (Бенжамен Павар, 76'), Алессандро Бастони, Стефан де Врей, Маттео Дармиан, Пётр Зелиньски, Кристьян Аслани (Давиде Фраттези, 63'), Николо Барелла (Федерико Димарко, 83'), Лаутаро Мартинес (Марко Арнаутович, 76'), Мехди Тареми (Марку Тюрам, 63') Предупреждения: Гаэтано Ористанио (14'), Кристьян Аслани (41'), Франческо Дзампано (44'), Ханс Николусси Кавилья (80')

    Календарь и таблица Серии А

    «Интер» смог набрать 43 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице, «Венеция» (14) — предпоследняя.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» снова возьмет трофей
  • «Реал» Мадрид — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Манчестер Юнайтед» даст бой в этой встрече
  • «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Наполи» удержит лидерство в Серии А
  • «Наполи» — «Верона». Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.75
  • Экспресс дня 12 января 2025 года
  • Сегодня в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Арсенал — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Наполи — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч ПСЖ — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.55
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Вильярреал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Монца — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Миллуолл — Дагенем энд Редбридж
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры