«Венеция» — «Интер»: счет матча 0:1, обзор гола

Маттео Дармиан Фото: globallookpress.com
На 16-й минуте встречи точным ударом смог отметиться Маттео Дармиан.
Футбол. Италия. Серия А
Венеция — Интер 0:1
Гол: 0:1 Маттео Дармиан (16') Венеция: Филип Станкович, Ричи Саградо (Ридгесиано Хапс, 26'), Джей Идзес, Марин Шверко, Франческо Дзампано (Кристиан Гиткьяер, 89'), Джанлука Бузио, Ханс Николусси Кавилья (Cheick Conde, 89'), Исса Думбия (Bjarki Bjarkason, 70'), Гаэтано Ористанио (Джон Йебоа, 70'), Микаэль Эллертссон, Йоэль Похьянпало Интер: Ян Зоммер, Карлос Аугусто, Дензел Дюмфрис (Бенжамен Павар, 76'), Алессандро Бастони, Стефан де Врей, Маттео Дармиан, Пётр Зелиньски, Кристьян Аслани (Давиде Фраттези, 63'), Николо Барелла (Федерико Димарко, 83'), Лаутаро Мартинес (Марко Арнаутович, 76'), Мехди Тареми (Марку Тюрам, 63') Предупреждения: Гаэтано Ористанио (14'), Кристьян Аслани (41'), Франческо Дзампано (44'), Ханс Николусси Кавилья (80')
«Интер» смог набрать 43 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице, «Венеция» (14) — предпоследняя.