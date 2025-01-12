Президент «Сьона»: Не отпустим Миранчука, даже если он не сделает ни одного результативного действия

Президент «Сьона»рассказал о готовностико второй части сезона.

Миранчук не играл в конце 2024 года из-за травмы.

«Миранчук тренируется вместе со всеми партнерами по команде и готов выйти на поле 18 января.

Можем ли мы разорвать с ним контракт из-за частых травм? Даже если Антон не сделает ни одного результативного действия в этом сезоне, мы его никуда не отпустим», — приводит слова Константина Sport24.

Антон Миранчук перешел в швейцарский «Сьон» в начале сентября 2024 года на правах свободного агента после истечения срока контракта с «Локомотивом». Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в 3,5 миллиона евро.