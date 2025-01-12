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    Президент «Сьона»: Не отпустим Миранчука, даже если он не сделает ни одного результативного действия

    Футбол Сьон Футбол России
    Президент «Сьона» Кристиан Константин рассказал о готовности Антона Миранчука ко второй части сезона.

    Антон Миранчук
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    Антон Миранчук

    Миранчук не играл в конце 2024 года из-за травмы.

    «Миранчук тренируется вместе со всеми партнерами по команде и готов выйти на поле 18 января.

    Можем ли мы разорвать с ним контракт из-за частых травм? Даже если Антон не сделает ни одного результативного действия в этом сезоне, мы его никуда не отпустим», — приводит слова Константина Sport24.

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