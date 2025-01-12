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    Индзаги: Было нелегко, но мы победили, а это то, чего мы хотели

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    Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о матче против «Венеции» (1:0).

    Симоне Индзаги
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    Симоне Индзаги

    «Нам было непросто после того, как мы проиграли финал, да и еще таким образом, но парни справились отлично, несмотря на усталость и отсутствие многих игроков. Анализируя второй тайм, все наши действия могли привести ко второму голу. Но когда не убиваешь игру, она остается открытой, особенно с такими отличными сэйвами Станковича. Было нелегко, но мы победили, а это то, чего мы хотели.

    Я воспринимаю это с позитивной стороны, потому что, если "Интер" попадает в заголовки, когда проигрывает, это показывает, насколько редко это случается, и значит, за эти годы мы приучили людей к победам. Поражение болезненно, но мы не ищем оправданий, мы знаем, что должны становиться лучше», — приводит слова Индзаги Football Italia.

    Календарь и таблица Серии А

    «Интер» смог набрать 43 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице, «Венеция» (14) — предпоследняя.

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