Индзаги: Было нелегко, но мы победили, а это то, чего мы хотели

Главный тренервысказался о матче против «Венеции» (1:0).

«Нам было непросто после того, как мы проиграли финал, да и еще таким образом, но парни справились отлично, несмотря на усталость и отсутствие многих игроков. Анализируя второй тайм, все наши действия могли привести ко второму голу. Но когда не убиваешь игру, она остается открытой, особенно с такими отличными сэйвами Станковича. Было нелегко, но мы победили, а это то, чего мы хотели.

Я воспринимаю это с позитивной стороны, потому что, если "Интер" попадает в заголовки, когда проигрывает, это показывает, насколько редко это случается, и значит, за эти годы мы приучили людей к победам. Поражение болезненно, но мы не ищем оправданий, мы знаем, что должны становиться лучше», — приводит слова Индзаги Football Italia.

Календарь и таблица Серии А

«Интер» смог набрать 43 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице, «Венеция» (14) — предпоследняя.