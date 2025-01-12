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    Коман сравнил игру Кейна и Левандовского

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    Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман сравнил игру нападающего команды Гарри Кейна и форварда «Барселоны» Роберта Левандовского.

    Кингсли Коман
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    Кингсли Коман

    «Они довольно похожи, хотя я думаю, что Левандовский немного лучше двигается, он более опасен в штрафной, но у Гарри есть его дальний удар… Кейн реально хорош за пределами штрафной.

    Думаю, что они оба довольно похожи, просто у одного есть качества, которые у другого выражены в меньшей степени. Вот почему я думаю, что в целом это два игрока, которых мы можем поставить на место лучшего нападающего за последние пару лет. Я не скажу, что один из них лучше. Потому что, как я уже говорил, думаю, что в том, в чём Левандовски чуть лучше, Гарри тоже очень хорош, и в том, в чём лучше Гарри, Левандовский тоже не плох», — приводит слова Комана Goal.

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    • Напомним, что Коман выступал вместе с Левандовским в «Баварии». После 16-и туров в Бундеслиге мюнхенская команда занимает 1-е место в таблице с 39-ю очками в активе.

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