Директор Про-лиги Саудовской Аравии: У наших клубов есть все, чтобы купить Винисиуса

Генеральный директор лиги Саудовской Аравиивысказался о возможном переходе в одну из саудовских команд форварда

«В чемпионате Саудовской Аравии есть клубы разных уровней, обладающие разной степенью зрелости. Так происходит во всех лигах мира. Есть команды, способные привлекать таких футболистов, а есть те, которым ещё предстоит развиться до этого уровня.

Если оценивать сегодняшний день, то у наших клубов есть всё необходимое для привлечения и развития такого таланта как Винисиус, поэтому давайте подождём и посмотрим, что произойдёт», — приводит слова Мугарбеля AS.

Ранее была информация, что 24-летний бразилец Винисиус может отправиться в Саудовскую Аравию уже летом.