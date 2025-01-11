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    «Севилья» — «Валенсия»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    11 января «Севилья» примет «Валенсию» в рамках 19-го тура чемпионата Испании. Игра начнется в 23:00 по мск.

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    «Севилья» провела два выездных матча подряд, уступив «Реалу» 2:4 и «Альмерии» 1:4 в Кубке Испании. При этом дома «андалусийцы» не проигрывают на протяжении трех выступлений. Последний домашний матч хозяева выиграли. Они принимали «Сельту» и одержали минимальную победу со счетом 1:0.

    7 января «Валенсия» прервала свою 5-матчевую безвыигрышную серию, одолев «Эльденсе» 2:0 в Кубке Испании. Однако в Примере у «бэтменов» дела идут не очень. Там гости не могут выиграть уже 6 матчей, 4 из которых они проиграли. В последних поединках чемпионата «Валенсия» уступила 1:2 «Реалу» и сыграла вничью 2:2 с «Алавесом».

    Турнирное положение: «Севилья» занимает 14-е место с 22 очками, «Валенсия» замыкает список с 12 баллами на счету.

    Прогнозы и ставки

    В последний раз на «Рамон Санчес Писхуан» «Валенсия» выиграла 2:1. Однако в этом сезоне Примеры гости еще ни разу не смогли выиграть. Последняя игра команд закончилась нулевой ничьей.

    • Ставки букмекеры принимают с такими коэффициентами: 2.21 на «Севилью», 3.25 на ничью и 3.70 на «Валенсию».

    • На LiveSport.Ru вышел прогноз с коэффициентом 1.83. С ним можно ознакомиться здесь.

    • Прогноз от ИИ: «Севилья» и «Валенсия» сыграют вничью 1:1.

    Трансляция матча

    Смотрите прямую трансляцию матча «Севилья» — «Валенсия» на сайте LiveCup.Run.

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