ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Боруссия» Д — «Байер». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 16-го тура Бундеслиги «Боруссия» Д — «Байер»

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Боруссия Д Байер
    Вся лентаСамое главное
    Юрий Белоус«РПЛ не деградирует, а стала интересней». Юрий Белоус — с главными ожиданиями от 2025-го года для российского и мирового футбола Шон О'МэллиКапризный О’Мэлли. Без шансов проиграл Двалишвили, но снова хочет титульник Флориан Вирц«Боруссия» Д — «Байер». Онлайн
    Все новости спорта
    Флориан Вирц
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Флориан Вирц
    Дортмундская «Боруссия» и «Байер» сыграют между собой в матче 16-го тура чемпионата Германии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Боруссия» Д

    Дортмундская «Боруссия» занимает шестую строчку в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 25 очков в 15-ти матчах. На счету «шмелей» 7 побед, 4 ничьи и 4 поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 28:22.

    «Боруссия» по-прежнему не проигрывает на своем поле. В 8-ми матчах дома дортмундцы одержали 6 побед и дважды сыграли вничью.

    В крайнем туре команда Нури Шахина обыграла в гостях «Вольфсбург» (3:1), прервав тем самым серию из трех ничьих подряд ранее с «Баварией», менхенгладбахской «Боруссией» и «Хоффенхаймом». Во всех этих встречах был зафиксирован счет 1:1.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    «Байер»

    «Байер» с 32 очками идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Германии и отстает от лидирующей «Баварии» на 4 балла. Команда из Леверкузена одержала 9 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела одно поражение, забив 37 голов и пропустив 21 мяч в свои ворота.

    Подопечные Хаби Алонсо подходят к предстоящей встрече с серией из 13-ти матчей без поражений, при этом в пяти последних играх «Байер» не потерял ни одного очка.

    В крайнем туре «фармацевты» разгромили на своем поле «Фрайбург» (5:1). Патрик Шик забил четыре мяча, оформив покер. Ранее «Байер» обыграл «Аугсбург» (2:0), «Санкт-Паули» (2:1), «Унион» (2:1) и «Хайденхайм» (5:2).

    Личные встречи

    Оба матча прошлого сезона Бундеслиги завершились со счетом 1:1. В последних 10-ти встречах на счету «Боруссии» 5 побед, «Байер» оказался сильнее в 3-х случаях и дважды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Боруссия» Д — «Байер» с коэффициентом 2.45.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.40
  • Экспресс дня 10 января 2025 года
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Нант — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Локомотив — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Лацио — Комо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Осер — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Реймс — Ницца
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры