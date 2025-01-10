Дортмундская «Боруссия» и «Байер» сыграют между собой в матче 16-го тура чемпионата Германии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Боруссия» Д

Дортмундская «Боруссия» занимает шестую строчку в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 25 очков в 15-ти матчах. На счету «шмелей» 7 побед, 4 ничьи и 4 поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 28:22.

«Боруссия» по-прежнему не проигрывает на своем поле. В 8-ми матчах дома дортмундцы одержали 6 побед и дважды сыграли вничью.

В крайнем туре команда Нури Шахина обыграла в гостях «Вольфсбург» (3:1), прервав тем самым серию из трех ничьих подряд ранее с «Баварией», менхенгладбахской «Боруссией» и «Хоффенхаймом». Во всех этих встречах был зафиксирован счет 1:1.

«Байер»

«Байер» с 32 очками идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Германии и отстает от лидирующей «Баварии» на 4 балла. Команда из Леверкузена одержала 9 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела одно поражение, забив 37 голов и пропустив 21 мяч в свои ворота.

Подопечные Хаби Алонсо подходят к предстоящей встрече с серией из 13-ти матчей без поражений, при этом в пяти последних играх «Байер» не потерял ни одного очка.

В крайнем туре «фармацевты» разгромили на своем поле «Фрайбург» (5:1). Патрик Шик забил четыре мяча, оформив покер. Ранее «Байер» обыграл «Аугсбург» (2:0), «Санкт-Паули» (2:1), «Унион» (2:1) и «Хайденхайм» (5:2).

Личные встречи

Оба матча прошлого сезона Бундеслиги завершились со счетом 1:1. В последних 10-ти встречах на счету «Боруссии» 5 побед, «Байер» оказался сильнее в 3-х случаях и дважды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Боруссия» Д — «Байер» с коэффициентом 2.45.