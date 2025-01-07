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    Дмитрий Черышев — о сыне: Вижу в Денисе хорошие тренерские задатки

    Футбол Футбол России Шинник
    Бывший главный тренер ярославского «Шинника» Дмитрий Черышев считает, что его сын Денис может стать неплохим тренером.

    Денис Черышев
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    Денис Черышев

    «У Дениса огромные тренерские задатки, но пока ему надо продолжить игровую карьеру. Он просматривают каждую мою игру, рассказывает про ошибки, вникает в систему. Сын всегда в игре. Я стараюсь ему помочь советом, а он — мне», — сказал Черышев-старший «Матч ТВ».

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    Сейчас 34-летний Черышев играет в Греции за «Панионис», где провел 14 матчей, забил 3 мяча и сделал 2 ассиста. За свою карьеру он выступал в «Реале», «Севилье», «Вильярреале», «Валенсии» и итальянской «Венеции».

    Дмитрий Черышев зимой покинул «Шинник», выступающий в Первой лиге.

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