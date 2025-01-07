Дмитрий Черышев — о сыне: Вижу в Денисе хорошие тренерские задатки

Бывший главный тренер ярославского «Шинника»считает, что его сын Денис может стать неплохим тренером.

«У Дениса огромные тренерские задатки, но пока ему надо продолжить игровую карьеру. Он просматривают каждую мою игру, рассказывает про ошибки, вникает в систему. Сын всегда в игре. Я стараюсь ему помочь советом, а он — мне», — сказал Черышев-старший «Матч ТВ».

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Сейчас 34-летний Черышев играет в Греции за «Панионис», где провел 14 матчей, забил 3 мяча и сделал 2 ассиста. За свою карьеру он выступал в «Реале», «Севилье», «Вильярреале», «Валенсии» и итальянской «Венеции».

Дмитрий Черышев зимой покинул «Шинник», выступающий в Первой лиге.