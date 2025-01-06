«Ахмат» хочет подписать капитана «Железничара»

Грозненскийхочет купить нападающего и капитана сербского «Железничара»

Сербы уже подтвердили эту информацию и то, что сделка может состояться в зимнее трансферное окно.

«Ахмат» действительно проявил интерес к Романичу через посредников. Но официального предложения от этого клуба по нашему нападающему мы не получали«, — подтвердил интерес клуба РПЛ спортивный директор "Железничара" Братислав Ристич Sport24.

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В этом сезоне Ристич сыграл за "Железничар" 19 матчей, забил 9 голов и сделал 4 ассиста. На Transfermarkt его сейчас оценивают в 1,5 млн евро.