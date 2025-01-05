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    Стало известно, когда Дркушич вернется в «Зенит»

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    Защитник Ваня Дркушич в январе вернется из «Црвены Звезды» в «Зенит».

    Ваня Дркушич
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    Ваня Дркушич

    Дркушич перешел в клуб из Белграда в августе 2024 года на правах аренды до конца сезона.

    По информации Mozzart Sport, словенский футболист досрочно вернется в «Зенит».

    Отмечается, что, скорее всего, это произойдет после заключительных матчей «Црвены Звезды» на общем этапе Лиги чемпионов. В конце января чемпион Сербии сыграет с ПСВ Эйндховен и «Янг Бойз».

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    В этом сезоне Дркушич провел за «Црвену Звезду» 11 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

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