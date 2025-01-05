Стало известно, когда Дркушич вернется в «Зенит»

Защитникв январе вернется из

Дркушич перешел в клуб из Белграда в августе 2024 года на правах аренды до конца сезона.

По информации Mozzart Sport, словенский футболист досрочно вернется в «Зенит».

Отмечается, что, скорее всего, это произойдет после заключительных матчей «Црвены Звезды» на общем этапе Лиги чемпионов. В конце января чемпион Сербии сыграет с ПСВ Эйндховен и «Янг Бойз».

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Друкушича в четыре миллиона евро.

В этом сезоне Дркушич провел за «Црвену Звезду» 11 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.