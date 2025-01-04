Матч 20-го тура английской Премьер-лиги междусостоится 4 января в Лондоне на 15:30 мск.

«Шпоры» не смогли выиграть в последних трех поединках АПЛ. Подопечные Постекоглу проиграли 3:6 «Ливерпулю» и 0:1 «Ноттингем Форест». В прошлом туре хозяева расписали результативную ничью 2:2 с «Вулверхэмптоном». В целом ситуация обстоит так, что «Тоттенхэм» выиграл только один матч из пяти последних. В таблице клуб имеет 14 очков и занимает 11-е место.

«Ньюкасл» набрал хорошую форму, благодаря чему поднялся на 5-е место в таблице с 32 очками. На данный момент у «сорок» серия из четырех побед подряд. Интересно, что во всех четырех матчах гости ни разу не пропустили. Они отыграли на ноль с «Лестером» (4:0), «Ипсвичем» (4:0), «Астон Виллой» (3:0) и «Ман Юнайтед» (2:0).

Календарь и таблица АПЛ

Прогнозы и ставки

«Ньюкасл» очень хорошо выступает против «Тоттенхэма» в последнее время. У «сорок» 4 победы в 5 поединках. Они выиграли в двух прошлых встречах. Так что для «Тоттенхэма» эта игра будет очень непростой. В сентябре гости выиграли 2:1.

Ставки на победу команд букмекеры принимают с коэффициентами 3.90 и 1.80.

Эксперты LiveSport.Ru считают, что «Ньюкасл» подтвердит статус фаворита. Они предложили прогноз с коэффициентами 2.20.

считают, что «Ньюкасл» подтвердит статус фаворита. Они предложили прогноз с коэффициентами 2.20. ИИ прогнозирует победу «Ньюкасла» со счетом 3:2.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» — «Ньюкасл» смотрите на LiveCup.Run.

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