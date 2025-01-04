«Ницца» — «Ренн»: счет матча 3:2, обзор голов

В матче 16-го тура чемпионата Францииодержала домашнюю победу надсо счетом 3:2.

Счет на 12-й минуте открыли хозяева — отличился ивуарийский нападающий Эванн Гессан. На 27-й минуте конголезский форвард Арно Калимуэндо сравнял счет.

«Ницца» вернула лидерство еще до перерыва — на 34-й минуте отличился сенегальский нападающий Софьян Диоп, а на пятой добавленной к первому тайму минуте гол забил полузащитник Гаэтан Лаборде.

Отметим, что на 92-й минуте был удалён защитник «Ниццы» Пабло Паулино Росарио.

Футбол. Франция. Лига 1 Ницца — Ренн 3:2 Голы: 1:0 Эванн Гессан (12'), 1:1 Арно Калимуэндо (27'), 2:1 Софьян Диоп (34'), 3:1 Гаэтан Лаборде (45 + 5'), 3:2 Адриен Трюффер (49') Ницца: Марчин Булка, Антуан Менди, Мохамед Абдель Монем, Мельвен Бар, Юссуф Ндайишимие, Хишем Будауи, Тангай Н'Домбеле, Эванн Гессан (Данте, 90'), Бадредин Буанани (Мохамед-Али Чо, 71'), Софьян Диоп (Юссуфа Мукоко, 85'), Гаэтан Лаборде (Пабло Росарио, 70') Ренн: Стив Манданда, Адриен Трюффер, Лоранс Ассиньон, Лео Эстигор, Ханс Хатебур, Альберт Грёнбек (Амин Гуири, 46'), Людовик Блас, Азор Матусива, Джордан Джеймс (Andres Gomez, 85'), Арно Калимуэндо, Mikayil Faye (Секо Фофана, 64') Предупреждения: Хишем Будауи (10'), Лоранс Ассиньон (31'), Азор Матусива (61'), Jorge Sampaoli (61'), Софьян Диоп (66'), Юссуф Ндайишимие (90 + 3') Удаление: Пабло Росарио (90 + 2')

После этого матча «Ницца» занимает четвёртое место в турнирной таблице французской Лиги 1, набрав 27 очков. «Ренн» располагается на 12-й строчке, заработав 17 очков.