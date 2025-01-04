«Челси» сыграл вничью с «Кристал Пэлас», а «Астон Вилла» одолела «Лестер»

Завершились два матча 20-го тура английской Премьер-лиги.

В одной из встреч «Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Челси» (1:1).

Первый гол в этом матче забил нападающий «Челси» Коул Палмер на 14-й минуте. У «Кристал Пэласа» гол записал на свой счет Жан-Филипп Матета на 82-й минуте.

Футбол. Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас — Челси 1:1 Голы: 0:1 Коул Палмер (14'), 1:1 Жан-Филипп Матета (82') Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Крис Ричардс, Максанс Лакруа, Марк Гехи, Даниэль Муньос, Тайрик Митчелл, Шейк Дукуре (Даити Камада, 69'), Хефферсон Лерма, Эберечи Эзе (Эдвард Нкетиа, 87'), Исмаила Сарр, Жан-Филипп Матета Челси: Роберт Санчес, Марк Кукурелья, Леви Колвилл, Мало Гюсто, Коул Палмер, Мойсес Кайседо, Энцо Фернандес, Николас Джексон (Марк Гиу, 81'), Джейдон Санчо (Чуквунонсо Мадуэке, 86'), Педру Нету, Joshua Acheampong Предупреждения: Леви Колвилл (65'), Энцо Фернандес (80')

После этого матча «синие» занимают 4-е место в таблице АПЛ с 36-ю очками в активе. «Кристал Пэлас» — на 15-й позиции (21 баллов).

Календарь и таблица АПЛ

В параллельном матче «Астон Вилла» одолела «Лестер» со счетом 2:1.

В составе хозяев голы забили Росс Баркли на 58-й минуте и Леон Бэйли на 76-й минуте.

Единственный гол у «Лестера» записал на свой счет Стефи Мавидиди на 64-й минуте.

Футбол. Англия. Премьер-лига Астон Вилла — Лестер 2:1 Голы: 1:0 Росс Баркли (58'), 1:1 Стефи Мавидиди (64'), 2:1 Леон Бэйли (76') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Эзри Конса, Тайрон Мингс, Лука Динь (Ян Матсен, 76'), Бубакар Камара, Мэтти Кэш, Росс Баркли (Эмилиано Буэндия, 76'), Юри Тилеманс, Джон МакГинн (Джейкоб Рэмси, 19'), Леон Бэйли, Олли Уоткинс Лестер: Якуб Столарчик, Янник Вестергор (Ваут Фас, 63'), Конор Коди (Калеб Околи, 83'), Джеймс Джастин, Билаль эль-Ханнус (Патсон Дака, 83'), Бубакари Сумаре, Гарри Уинкс, Люк Томас (Бобби Декордова-Рид, 90'), Джейми Варди, Стефи Мавидиди, Джордан Айю (Факундо Буонанотте, 83') Предупреждение: Бубакари Сумаре (90 + 6')

«Астон Вилла» располагается на 8-й позиции с 32 баллами, а «Лестер» — на 19-й позиции (14).