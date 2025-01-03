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    Роналду: Буду продолжать работать и помогать «Аль-Насру» завоевывать титулы

    Футбол Саудовская Про-Лига Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду
    Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился впечатлениями от жизни в Саудовской Аравии.

    Криштиану Роналду — нападающий «Аль-Насра»
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    Криштиану Роналду — нападающий «Аль-Насра»

    «Я и моя семья счастливы (в Саудовской Аравии). Мы начали новую жизнь в этой прекрасной стране. Жизнь прекрасна, футбол прекрасен. Самое главное — быть профессионалом, упорно трудиться, уважать клуб, соблюдать свой контракт и верить, что всё изменится (в лучшую сторону) и "Аль-Наср" попробует выиграть больше титулов.

    Я хочу выиграть азиатскую Лигу чемпионов для клуба, но самое главное — продолжать работать и быть профессионалом… Буду продолжать работать и помогать "Аль-Насру" завоёвывать титулы. Верю, что этот год будет хорошим для клуба», — приводит слова Роналду журналист Бен Джейкобс.

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    • Действующий контракт португальца с «Аль-Насром» рассчитан до лета 2025-го года. В нынешнем сезоне Роналду провел за команду 12 матчей в рамках чемпионата Саудовской Аравии, забил 10 голов и сделал 2 голевые передачи.

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