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    Колыванов объяснил, почему сборная России должна играть даже во время отстранения

    Футбол Сборная России Футбол России РФС
    Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов высказался о важности товарищеских матчей национальной команды во время отстранения от международных турниров.

    Валерий Карпин — главный тренер сборной России
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    Валерий Карпин — главный тренер сборной России

    «Наши сборники в 2024 году — молодцы. Не пропустили, много забили и выиграли все матчи. Сборная России должна существовать.

    Понятно, что не просто найти хороших соперников, ведь многие отказываются. Спасибо тем, с кем удалось сыграть.

    Карпин за это время посмотрел большое количество футболистов, привлекал молодёжь и пробовал разные схемы.

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    • Это единственная наша сборная. Ей нужно готовиться. Пока были слабые соперники, но, если представится возможность сыграть с сильными сборными, Карпин не откажется», — приводит слова Колыванова «Чемпионат».

    В 2024 году сборная России сыграла с Сербией (4:0), Беларусью (4:0), Вьетнамом (3:0), Брунеем (11:0) и Сирией (4:0).

    Российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.

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