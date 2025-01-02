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    «Ювентус» хочет подписать защитника «Бенфики»

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    «Ювентус» рассматривает возможность приобретения защитника «Бенифики» Антониу Силвы.

    Антониу Силва
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    Антониу Силва

    По информации DAZN, «Бенфика» отклонила первоначальное предложение туринского клуба.

    «Ювентус» хотел оформить аренду португальского футболиста с последующим правом выкупа за 35 миллионов евро.

    Отмечается, что лиссабонский клуб требует за Силву не менее 40 миллионов. При этом в «Бенфике» не собираются рассматривать вариант с арендой игрока.

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    • Источник также утверждает, что в подписании 21-летнего Силвы заинтересована английская «Астон Вилла».

    Transfermarkt оценивает стоимость Антониу Силвы в 38 миллионов евро.

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