«Ювентус» хочет подписать защитника «Бенфики»

рассматривает возможность приобретения защитника «Бенифики»

По информации DAZN, «Бенфика» отклонила первоначальное предложение туринского клуба.

«Ювентус» хотел оформить аренду португальского футболиста с последующим правом выкупа за 35 миллионов евро.

Отмечается, что лиссабонский клуб требует за Силву не менее 40 миллионов. При этом в «Бенфике» не собираются рассматривать вариант с арендой игрока.

Источник также утверждает, что в подписании 21-летнего Силвы заинтересована английская «Астон Вилла».

Transfermarkt оценивает стоимость Антониу Силвы в 38 миллионов евро.