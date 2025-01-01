Индзаги: Суперкубок много значит для нас, и мы хотим выиграть его

Главный тренервысказался о предстоящем матче противв Суперкубке Италии.

«Цели на 2025 год такие же, как и три с половиной года назад, когда я пришел сюда. Мы представляем "Интер" и всегда должны стремиться к вершине. Сейчас мы стараемся выиграть как можно больше матчей, как можно больше трофеев. Ближайший из них — завтра вечером. Суперкубок много значит для нас, и мы хотим выиграть его.

Встретятся две команды, которые показывают отличные результаты как в чемпионате, так и в Лиге чемпионов. Величайшее достижение "Аталанты", помимо победы в Лиге Европы в прошлом сезоне, заключается в том, что она уже много лет играет на самом высоком уровне. Для нас это будет очень сложный матч, как и все игры с "Аталантой".

Это очень важный турнир, мы выигрывали его в течение трех последних лет. Мы хотим провести отличный матч и выйти в финал, но мы знаем, что у трех других команд та же цель, что и у "Интера". Трудности начнутся с завтрашнего дня, нам противостоит команда, которая на данный момент возглавляет таблицу Серии А», — цитирует Индзаги сайт Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, что полуфинал Суперкубка Италии между «Аталантой» и «Интером» состоится завтра, 2 января.