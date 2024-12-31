Семин: Миранчуку было очень сложно в «Аталанте»

Экс-тренервысказался о выступлении полузащитника

«Миранчуку было очень сложно в "Аталанте", потому что он не того понимания тренера…

Как его взяли в "Аталанту"? Это я не знаю, как и почему это произошло именно в "Аталанте". У него была масса всяких команд, и он, вне сомнений, талантлив. И он, кстати, сделал чудо. Он же всё-таки играл в "Аталанте", давали ему 10 минут, он максимально играл, давали 15 минут. Не обижался. Другой мог обидеться, бросить и всё.

Поэтому его взяли сейчас в МЛС. Прекрасная карьера, но он не туда попал. Это моё, опять же, мнение. Не туда попал, там нужны были игроки которые играют одинаково как в атакующих действиях, так и нужно и в оборону. Так нужно после атаки бежать домой или прессинговать. А для Алексея это было, наверное, не для него», — сказал Семин в выпуске на YouTube-канале журналиста Геннадия Орлова.

В нынешнем сезоне Миранчук провел за «Атланта Юнайтед» в чемпионате США 14 матчей, забил 3 гола и сделал 4 голевые передачи.