«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»: составы, коэффициенты, прогноз

опубликовали стартовые составы на матч 19-го тура английской Премьер-лиги.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Мазрауи, де Лигт, Мартинес, Дало, Магуайр, Каземиро, Эриксен, Диалло, Хейлунн, Зиркзе.

«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Шер, Бëрн, Холл, Триппьер, Гимрайнс, Тонали, Жоэлинтон, Мëрфи, Исак, Гордон.

Матч между этими командами состоится сегодня, 30-го декабря в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 18-и туров в АПЛ «Манчестер Юнайтед» 14-е место в таблице с 22 очками в активе. «Ньюкасл» — на 7-й позиции с 29-ю баллами.