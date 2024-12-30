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    «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»: составы, коэффициенты, прогноз

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    «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» опубликовали стартовые составы на матч 19-го тура английской Премьер-лиги.

    Каземиро — полузащитник «Манчестер Юнайтед»
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    Каземиро — полузащитник «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед»: Онана, Мазрауи, де Лигт, Мартинес, Дало, Магуайр, Каземиро, Эриксен, Диалло, Хейлунн, Зиркзе.

    «Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Шер, Бëрн, Холл, Триппьер, Гимрайнс, Тонали, Жоэлинтон, Мëрфи, Исак, Гордон.

  • «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл». Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча 19-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»
  • Сегодня

    • Матч между этими командами состоится сегодня, 30-го декабря в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    После 18-и туров в АПЛ «Манчестер Юнайтед» 14-е место в таблице с 22 очками в активе. «Ньюкасл» — на 7-й позиции с 29-ю баллами.

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