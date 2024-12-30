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    «Ипсвич» — «Челси»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В матче 19-го тура АПЛ «Челси» сыграет в гостях у «Ипсвича». Команды проведут поединок 30 декабря на «Портман Роуд». Начало в 22:45 мск.

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    «Ипсвич» докатился до зоны вылета. У клуба значительно ухудшились результаты. В последних пяти матчах у него 4 поражения. Это в частности связано и с ухудшением реализации. В прошлых двух турах команда всухую проиграла «Ньюкаслу» 0:4 и «Арсеналу» 0:1. На данный момент «Ипсвич» занимает 19-е место с 12 очками.

    «Челси» в прошлом туре потерпел поражение 1:2 от «Фулхэма», из-за чего опустился со 2-й строчки сразу на 4-ю. Также «аристократы» потеряли очки и в позапрошлом матче, когда не смогли обыграть «Эвертон» (0:0). Сейчас у «синих» 35 очков и победа позволит им вернуться на 2-е место.

    Календарь и таблица АПЛ

    Прогнозы и ставки

    В нынешнем сезоне команды еще не встречались. В далеком 2011 году «Челси» обыграл «Ипсвич» в Кубке Англии со счетом 7:0.

    • Букмекеры считают «Челси» фаворитом поединка за 1.39.На победу «Ипсвича» они дают 7.80, на ничью — 5.30.

    • Эксперты LiveSport.Ru уверены, что «Челси» не встретит сильного сопротивления. В своем прогнозе они предложили ставки за 2.90 и 2.00.

    • Искусственный интеллект спрогнозировал победу «Челси» со счетом 4:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Ипсвич» — «Челси» смотрите на LiveCup.Run.

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