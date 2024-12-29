ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карло АнчелоттиЛучшее в футболе 2024 года: игроки и команды года, лучший гол и матч
  • 22:10
    • Гол и два ассиста Салаха помогли «Ливерпулю» разгромить «Вест Хэм»
  • 21:59
    • «Фиорентина» избежала поражения в матче с «Ювентусом» в Серии А
  • 21:55
    • «Милан» — «Рома»: стартовые составы команд на матч Серии А
  • 19:32
    • ЦСКА разгромил «Сочи» в матче КХЛ
  • 19:23
    • «Манчестер Сити» уверенно победил «Лестер»
    Все новости спорта

    Лам: «Бавария» обычно не позволяет отнять у себя титул после года без трофеев

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Байер Бавария
    Экс-защитник «Баварии» Филипп Лам высказался о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги.

    Филипп Лам
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Филипп Лам

    «Фаворит на победу в Бундеслиге? Для меня это "Бавария". Леверкузенцы невероятно успешны, у них отличная система, но "Баварии" по-прежнему лучшие игроки.

    "Бавария" обычно не позволяет отнять у себя титул после года без трофеев. Но я считаю, что это здорово, что команда потеряла несколько очков, чтобы снова было немного больше волнения», — приводит слова Лама Bayern & Germany.

  • Сборная лучших игроков первой половины клубного сезона: без Винисиуса и Мбаппе, но с де Хеа, Салахом и Левандовским
  • Настало время подводить промежуточные итоги
  • Сегодня

    • После 15-и туров в Бундеслиге «Бавария» занимает 1-е место в таблице с 36-ю очками в активе, а «Байер» располагается на 2-й позиции с 32 баллами.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Милан» и «Рома» определить сильнейшего?
  • «Милан» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 3.50
    •
  • Кто выиграет в лиссабонском дерби?
  • «Спортинг» — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • Пора уже «МЮ» сыграть прагматичнее
  • «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.71
  • Экспресс дня 29 декабря
  • Сегодня в 21:45
    •  3.50
  • Прогноз на матч Милан — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.60
  • Прогноз на матч Спортинг — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Амур — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 10:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Фамаликан — Санта-Клара
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  1.99
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Брайтон
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Болонья — Верона
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  3.65
  • Экспресс дня 30 декабря
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры