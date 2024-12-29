Лам: «Бавария» обычно не позволяет отнять у себя титул после года без трофеев

Экс-защитниквысказался о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги.

«Фаворит на победу в Бундеслиге? Для меня это "Бавария". Леверкузенцы невероятно успешны, у них отличная система, но "Баварии" по-прежнему лучшие игроки.

"Бавария" обычно не позволяет отнять у себя титул после года без трофеев. Но я считаю, что это здорово, что команда потеряла несколько очков, чтобы снова было немного больше волнения», — приводит слова Лама Bayern & Germany.

После 15-и туров в Бундеслиге «Бавария» занимает 1-е место в таблице с 36-ю очками в активе, а «Байер» располагается на 2-й позиции с 32 баллами.