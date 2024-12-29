Источник: Трент согласовал контракт с «Реалом»

Трент Александер-Арнольд Фото: globallookpress.com
По данным источника, английский футболист уже согласовал с «Королевским клубом» условия контракта.
При этом сразу несколько британских изданий уверяют, что информация в испанских медиа не соответствует действительности.
Как сообщает Liverpool Echo, Трент продолжает вести переговоры с «Ливерпулем» по новому контракту.
Действующее соглашение Александера-Арнольда с «Ливерпулем» рассчитано до июня 2025 года.
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Александера-Арнольда в 75 миллионов евро.