Источник: Трент согласовал контракт с «Реалом»

сообщил, что хочет продолжить карьеру в мадридском, сообщает AS.

По данным источника, английский футболист уже согласовал с «Королевским клубом» условия контракта.

При этом сразу несколько британских изданий уверяют, что информация в испанских медиа не соответствует действительности.

Как сообщает Liverpool Echo, Трент продолжает вести переговоры с «Ливерпулем» по новому контракту.

Действующее соглашение Александера-Арнольда с «Ливерпулем» рассчитано до июня 2025 года.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Александера-Арнольда в 75 миллионов евро.