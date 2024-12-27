РФС наложил на «Химки» запрет на регистрацию новых футболистов

Российский футбольный союз () запретилрегистрировать новых игроков.

РФС удовлетворил заявление «Зенита» о взыскании с «Химок» задолженности по выплате трансферной компенсации за переход Зелимхана Бакаева.

«1. Удовлетворить заявление ФК "Зенит" г. Санкт-Петербург в отношении ФК "Химки" о взыскании задолженности по выплате трансферной компенсации за переход футболиста Зелимхана Бакаева в полном объёме. Обязать ФК "Химки" выплатить ФК "Зенит" г. Санкт-Петербург задолженность по трансферной компенсации за переход футболиста Зелимхана Бакаева. Обязать ФК "Химки" выплатить ФК "Зенит" г. Санкт-Петербург пени за нарушение сроков выплат по трансферному контракту о переходе футболиста Зелимхана Бакаева.

Применить к ФК "Химки" запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет начинает действовать с момента вынесения резолютивной части настоящего решения и может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению ФК "Химки" в случае исполнения обязательств перед ФК "Зенит" г. Санкт-Петербург, установленных настоящим решением.

2. Удовлетворить первое заявление ФК "Локомотив" о применении санкций в отношении ФК "Химки" в связи с неисполнением решения палаты от 10 октября 2024 года в полном объеме. В связи с неисполнением решения палаты от 10 октября 2024 года применить к ФК "Химки" санкцию в виде штрафа в соответствии с пп. 6, 11 ст. 54 регламента РФС по разрешению споров.

Применить к ФК "Химки" запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет начинает действовать с момента вынесения резолютивной части настоящего постановления и может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению ФК "Химки" в случае исполнения обязательств перед ФК "Локомотив", установленных решением палаты от 10 октября 2024 года.

3. Удовлетворить первое заявление футболиста-профессионала Юрия Журавлёва о применении санкций в отношении ФК "Химки" в связи с неисполнением решения палаты от 1 ноября 2024 года в полном объеме. В связи с неисполнением решения палаты от 1 ноября 2024 года применить к ФК "Химки" санкцию в виде штрафа в соответствии с пп. 6, 11 ст. 54 пегламента РФС по разрешению споров», — говорится в заявлении РФС.

Напомним, в ноябре ФИФА наложила на «Химки» запрет на трансферы до лета 2026 года.