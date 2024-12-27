ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Арне Слот «Ливерпулю» на заметку. 10 самых страшных провалов в титульной гонке после Рождества
    Все новости спорта

    РФС наложил на «Химки» запрет на регистрацию новых футболистов

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Химки Зенит РПЛ Футбол России РФС Трансферы
    Российский футбольный союз (РФС) запретил «Химкам» регистрировать новых игроков.

    Зелимхан Бакаев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Зелимхан Бакаев

    РФС удовлетворил заявление «Зенита» о взыскании с «Химок» задолженности по выплате трансферной компенсации за переход Зелимхана Бакаева.

    «1. Удовлетворить заявление ФК "Зенит" г. Санкт-Петербург в отношении ФК "Химки" о взыскании задолженности по выплате трансферной компенсации за переход футболиста Зелимхана Бакаева в полном объёме. Обязать ФК "Химки" выплатить ФК "Зенит" г. Санкт-Петербург задолженность по трансферной компенсации за переход футболиста Зелимхана Бакаева. Обязать ФК "Химки" выплатить ФК "Зенит" г. Санкт-Петербург пени за нарушение сроков выплат по трансферному контракту о переходе футболиста Зелимхана Бакаева.

    Применить к ФК "Химки" запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет начинает действовать с момента вынесения резолютивной части настоящего решения и может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению ФК "Химки" в случае исполнения обязательств перед ФК "Зенит" г. Санкт-Петербург, установленных настоящим решением.

    2. Удовлетворить первое заявление ФК "Локомотив" о применении санкций в отношении ФК "Химки" в связи с неисполнением решения палаты от 10 октября 2024 года в полном объеме. В связи с неисполнением решения палаты от 10 октября 2024 года применить к ФК "Химки" санкцию в виде штрафа в соответствии с пп. 6, 11 ст. 54 регламента РФС по разрешению споров.

    Применить к ФК "Химки" запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет начинает действовать с момента вынесения резолютивной части настоящего постановления и может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению ФК "Химки" в случае исполнения обязательств перед ФК "Локомотив", установленных решением палаты от 10 октября 2024 года.

  • «Химкам» грозит банкротство из-за долгов на миллиард рублей
  • Читайте по теме

    • 3. Удовлетворить первое заявление футболиста-профессионала Юрия Журавлёва о применении санкций в отношении ФК "Химки" в связи с неисполнением решения палаты от 1 ноября 2024 года в полном объеме. В связи с неисполнением решения палаты от 1 ноября 2024 года применить к ФК "Химки" санкцию в виде штрафа в соответствии с пп. 6, 11 ст. 54 пегламента РФС по разрешению споров», — говорится в заявлении РФС.

    Напомним, в ноябре ФИФА наложила на «Химки» запрет на трансферы до лета 2026 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ипсвич» так просто не отдаст игру
  • «Арсенал» — «Ипсвич». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • СКА не будет испытывать проблемы на территории «Сочи»
  • «Сочи» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • «Спартак» продолжит гнаться за лидерством на Западе
  • «Куньлунь» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.76
  • Экспресс дня 27 декабря
  • Сегодня в 22:15
    •  1.75
  • Прогноз на матч Арсенал — Ипсвич
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.02
  • Прогноз на матч Сочи — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Куньлунь — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Витязь — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Лацио — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Кальяри — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Эмполи — Дженоа
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Адмирал — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 12:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры