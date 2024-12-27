«Реал» нацелился на 19-летнего защитника «Борнмута»

Авторитетное издание AS, сообщает об интересе мадридскогок центральному защитнику «Борнмута»

Селекционный отдел «сливочных» уже несколько лет ведет 19-летнего голландца и считает, что сейчас он заметно прогрессирует и способен усилить состав королевского клуба.

«Борнмут» готов продать своего таланта, но только в случае очень выгодного предложения. За «вишенок» Хейсен выступает с лета 2024 года, перейдя из туринского «Ювентуса».

На портале Transfermarkt защитник сейчас оценивается в 18 млн евро. В этом сезоне Хейсен сыграл 13 матчей во всех турнирах за английский клуб и забил в них один мяч.