ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Микель АртетаАртета должен признать очевидное: «Арсенал» не станет чемпионом, если не купит забивного нападающего
    Все новости спорта

    «Арсенал» — «Ипсвич»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол АПЛ Футбол Англии Арсенал Ипсвич Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    27 декабря на стадионе «Эмирейтс» «Арсенал» примет «Ипсвич» в рамках заключительного поединка 18-го тура АПЛ. Начало в 23:15 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Команда Микеля Артеты занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ. В активе лондонцев 33 очка и серия из 10 матчей без поражений во всех турнирах. В прошлый раз на своем поле «Арсенал» не сумел одолеть «Эвертон», матч с которым закончился нулевой ничьей. После этого «канониры» исправились и одержали две победы над «Кристал Пэлас». Они разгромили «орлов» в АПЛ 5:1 и выбили их из Кубка Лиги (3:2), добыв путевку в полуфинал.

    «Ипсвич» проиграл 4 матча из 5 последних в АПЛ. В прошлом туре новичок турнира крупно уступил «Ньюкаслу» 0:4. Это ухудшило турнирной положение гостей. Теперь они находятся на 19-м месте в списке. В активе команды 12 набранных очков.

    Календарь и таблица АПЛ

    Прогнозы и ставки

    Команды давно не пересекались в официальных поединках. В 2022 году был товарищеский матч и «канониры» разгромили «Ипсвич» 5:1.

    • Букмекеры не дают гостям никаких шансов — 1.15 на победу «Арсенала», 20.0 на победу «Ипсвича», 8.50 на ничью.

    • Эксперты LiveSport.Ru уверены в победе «Арсенала». Свои ставки они предложили в традиционном прогнозе.

    • Искусственный интеллект спрогнозировал победу «Арсенала» со счетом 3:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Арсенал» — «Ипсвич» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 300Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ипсвич» так просто не отдаст игру
  • «Арсенал» — «Ипсвич». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • «Аталанта» продлит свою победную серию?
  • «Лацио» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Останется ли «Интер» на третьем месте?
  • «Кальяри» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.76
  • Экспресс дня 27 декабря
  • Сегодня в 22:15
    •  1.75
  • Прогноз на матч Арсенал — Ипсвич
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.40
  • Прогноз на матч Лацио — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Кальяри — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Эмполи — Дженоа
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Адмирал — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 12:30
    •  3.84
  • Экспресс дня 28 декабря
  • Завтра в 23:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Саккари — Бузас-Манейро
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фернандес — Векич
  • Теннис
  • Завтра в 05:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры