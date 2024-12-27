27 декабря на стадионе «Эмирейтс»приметв рамках заключительного поединка 18-го тура АПЛ. Начало в 23:15 мск.

Команда Микеля Артеты занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ. В активе лондонцев 33 очка и серия из 10 матчей без поражений во всех турнирах. В прошлый раз на своем поле «Арсенал» не сумел одолеть «Эвертон», матч с которым закончился нулевой ничьей. После этого «канониры» исправились и одержали две победы над «Кристал Пэлас». Они разгромили «орлов» в АПЛ 5:1 и выбили их из Кубка Лиги (3:2), добыв путевку в полуфинал.

«Ипсвич» проиграл 4 матча из 5 последних в АПЛ. В прошлом туре новичок турнира крупно уступил «Ньюкаслу» 0:4. Это ухудшило турнирной положение гостей. Теперь они находятся на 19-м месте в списке. В активе команды 12 набранных очков.

Календарь и таблица АПЛ

Прогнозы и ставки

Команды давно не пересекались в официальных поединках. В 2022 году был товарищеский матч и «канониры» разгромили «Ипсвич» 5:1.

Букмекеры не дают гостям никаких шансов — 1.15 на победу «Арсенала», 20.0 на победу «Ипсвича», 8.50 на ничью.

Эксперты LiveSport.Ru уверены в победе «Арсенала». Свои ставки они предложили в традиционном прогнозе.

уверены в победе «Арсенала». Свои ставки они предложили в традиционном прогнозе. Искусственный интеллект спрогнозировал победу «Арсенала» со счетом 3:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Арсенал» — «Ипсвич» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 300€ Новым игрокам