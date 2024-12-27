Аморим — о поражении «МЮ»: Мы принимали не самые лучшие решения, но старались до конца

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче 18-го тура английской Премьер-лиги против(0:2).

«Иногда мы, может быть, принимали не самые лучшие решения, но мы старались до конца. У меня было ощущение, что мы были ближе к тому, чтобы сравнять счет, чем "Вулверхэмптон" ко второму голу.

В концовке мы были сосредоточены на том, чтобы добиться ничьей, но пропустили еще один гол», — цитирует Аморима BBC.

После этого матча «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в таблице АПЛ с 22 очками в активе. В следующем поединке «красные дьяволы» сыграют против «Ньюкасла» 30-го декабря.