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    Аморим — о поражении «МЮ»: Мы принимали не самые лучшие решения, но старались до конца

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о поражении своей команды в матче 18-го тура английской Премьер-лиги против «Вулверхэмптона» (0:2).

    Рубен Аморим — главный тренер «Манчестер Юнайтед»
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    Рубен Аморим — главный тренер «Манчестер Юнайтед»

    «Иногда мы, может быть, принимали не самые лучшие решения, но мы старались до конца. У меня было ощущение, что мы были ближе к тому, чтобы сравнять счет, чем "Вулверхэмптон" ко второму голу.

    В концовке мы были сосредоточены на том, чтобы добиться ничьей, но пропустили еще один гол», — цитирует Аморима BBC.

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    • После этого матча «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в таблице АПЛ с 22 очками в активе. В следующем поединке «красные дьяволы» сыграют против «Ньюкасла» 30-го декабря.

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