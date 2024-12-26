В матче 18-го тура чемпионата Англии состоится дерби Лондона, в которомна «Стэмфорд Бридж» примет. Начало в 18:00 мск.

В прошлом туре «Челси» не смог продлить свою длительную серию побед. На пути встал «Эвертон», с которым «аристократы» разошлись нулевой ничьей. Это особо ни на что не повлияло. Хозяева остались второй командой турнира, только разрыв с «Арсеналом» стал меньше на 2 пункта.

Что касается «Фулхэма», то клуб не проигрывает последние 5 матчей, однако в четырех из них он сыграл вничью. Еще одним важным моментом является календарь. Вничью «коттеджеры» сыграли с «Тоттенхэмом» (1:1), «Ливерпулем» (2:2), «Арсеналом» (1:1). Это довольно неплохие результаты. А вот нулевая ничья с «Саутгемптоном» слегка отдает неудачей. Тем не менее гости находятся всего лишь в трех баллах от еврокубковой зоны.

Календарь и таблица АПЛ

Прогнозы и ставки

«Челси» не пропускает от «Фулхэма» уже 3 матча, при этом в двух последних «аристократы» праздновали победу.

Букмекеры дают на победу «Челси» 1.47, на победу «Фулхэма» — 6.00, на ничью — 4.90.

Эксперты LiveSport.Ru ожидают от «Челси» победы и предложили прогноз с коэффициентом 2.20.

ожидают от «Челси» победы и предложили прогноз с коэффициентом 2.20. Искусственный интеллект спрогнозировал победу «Челси» с минимальным счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Челси» — «Фулхэм» смотрите на LiveCup.Run. Сайт предлагает статистику, стартовые составы и коэффициенты на игру.

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