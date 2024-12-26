1-й таймМанчестер Сити — ЭвертонОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг Холанн«Манчестер Сити» — «Эвертон». Онлайн
  • 15:23
    • Гвардиола: Нам нужно усилиться в январе
    Все новости спорта

    «Челси» — «Фулхэм»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол АПЛ Футбол Англии Челси Фулхэм Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В матче 18-го тура чемпионата Англии состоится дерби Лондона, в котором «Челси» на «Стэмфорд Бридж» примет «Фулхэм». Начало в 18:00 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    В прошлом туре «Челси» не смог продлить свою длительную серию побед. На пути встал «Эвертон», с которым «аристократы» разошлись нулевой ничьей. Это особо ни на что не повлияло. Хозяева остались второй командой турнира, только разрыв с «Арсеналом» стал меньше на 2 пункта.

    Что касается «Фулхэма», то клуб не проигрывает последние 5 матчей, однако в четырех из них он сыграл вничью. Еще одним важным моментом является календарь. Вничью «коттеджеры» сыграли с «Тоттенхэмом» (1:1), «Ливерпулем» (2:2), «Арсеналом» (1:1). Это довольно неплохие результаты. А вот нулевая ничья с «Саутгемптоном» слегка отдает неудачей. Тем не менее гости находятся всего лишь в трех баллах от еврокубковой зоны.

    Календарь и таблица АПЛ

    Прогнозы и ставки

    «Челси» не пропускает от «Фулхэма» уже 3 матча, при этом в двух последних «аристократы» праздновали победу.

    • Букмекеры дают на победу «Челси» 1.47, на победу «Фулхэма» — 6.00, на ничью — 4.90.

    • Эксперты LiveSport.Ru ожидают от «Челси» победы и предложили прогноз с коэффициентом 2.20.

    • Искусственный интеллект спрогнозировал победу «Челси» с минимальным счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Челси» — «Фулхэм» смотрите на LiveCup.Run. Сайт предлагает статистику, стартовые составы и коэффициенты на игру.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Салах и компания деклассируют «лис»
  • «Ливерпуль» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Манкунианцы додавят «волков»
  • «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Аристократы» не заметят «Фулхэм»
  • «Челси» — «Фулхэм». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.70
  • Экспресс дня 26 декабря
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Челси — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Арсенал — Ипсвич
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  2.02
  • Прогноз на матч Сочи — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Финляндия — Канада
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:10
    •  2.02
  • Прогноз на матч Витязь — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры