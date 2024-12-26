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    Аморим прокомментировал поражение от «Фулхэма»

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим назвал главную причину поражения своего клуба в 18-м туре АПЛ от «Вулверхэмптона» (0:2).

    Рубен Аморим
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    Рубен Аморим

    «В АПЛ сложно выигрывать матчи с 11 футболистами. А с 10 футболистами это ещё сложнее. Достаточно ли мы сделали в атаке до удаления? У нас были некоторые моменты, но нам нужно улучшить взаимодействие. Нам немного не хватает агрессии.

    Но у нас сейчас нет тренировок. Мы просто играем и пытаемся найти лучший свобод выигрывать матчи. Сегодня удаления было тяжелым ударом для нас», — сказал Аморим на послематчевой пресс-конференции.

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    В следующем туре «МЮ» сыграет с «Ньюкаслом». Матч пройдет 30 декабря.

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