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    Адиев: Приятное впечатление оставили «Локомотив» и «Краснодар»

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    Бывший главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев ответил на вопрос о том, кого считает лучшими по итогам первой части сезона.

    Магомед Адиев
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    Магомед Адиев

    «Приятное впечатление оставили "Локомотив" и "Краснодар". Хочется отметить Батракова, как открытие этого сезона и Самошникова, который раскрылся по-новому.

    В "Краснодаре" Черников произвел хорошее впечатление. По сравнению с предыдущими годами, он полноценно и по-футбольному повзрослел.

    Среди тренеров выделю Мусаева и Галактионова», — цитирует Адиева «Спорт-Экспресс».

    Календарь и таблица РПЛ

    В настоящий момент лидерами РПЛ являются «Краснодар» и «Зенит», на третьем месте располагается «Спартак».

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