Адиев: Приятное впечатление оставили «Локомотив» и «Краснодар»

Магомед Адиев Фото: globallookpress.com
«Приятное впечатление оставили "Локомотив" и "Краснодар". Хочется отметить Батракова, как открытие этого сезона и Самошникова, который раскрылся по-новому.
В "Краснодаре" Черников произвел хорошее впечатление. По сравнению с предыдущими годами, он полноценно и по-футбольному повзрослел.
Среди тренеров выделю Мусаева и Галактионова», — цитирует Адиева «Спорт-Экспресс».
В настоящий момент лидерами РПЛ являются «Краснодар» и «Зенит», на третьем месте располагается «Спартак».