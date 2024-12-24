Колосков: Уверен, сборная России будет участвовать в отборе на ЧМ-2030

Почетный президент РФСвысказался о перспективах сборнойпринять участие в квалификации чемпионата мира 2026 года.

«Я не сомневаюсь, что мы будем отбираться на чемпионат мира 2030 года. На турнир 2026 года у нас шансов попасть абсолютно никаких нет, но затем мы вернемся.

Вполне возможно, что мы и на чемпионат Европы 2028 года уже будем проходить отбор.

Сборные всех возрастов нужно сохранить. Сейчас мы играем не с теми соперниками, с которыми хотим, а с теми, кто согласен, но тем не менее играть нужно, чтобы быть готовыми к возвращению.

Когда-то с нас обязательно снимут санкции, и нужно не остаться у разбитого корыта. Я полностью поддерживаю РФС в этом вопросе», — приводит слова Колоскова ТАСС.

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что у сборной России еще есть шанс принять участие в отборочном турнире ЧМ-2026.

Напомним, сборная России отстранена от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.