ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед СалахУйти или остаться. Всё указывает на то, что «Ливерпулю» ни в коем случае нельзя отпускать Салаха
    Все новости спорта

    Колосков: Уверен, сборная России будет участвовать в отборе на ЧМ-2030

    Футбол Сборная России Футбол России РФС ЧМ-2026
    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о перспективах сборной России принять участие в квалификации чемпионата мира 2026 года.

    Вячеслав Колосков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вячеслав Колосков

    «Я не сомневаюсь, что мы будем отбираться на чемпионат мира 2030 года. На турнир 2026 года у нас шансов попасть абсолютно никаких нет, но затем мы вернемся.

    Вполне возможно, что мы и на чемпионат Европы 2028 года уже будем проходить отбор.

    Сборные всех возрастов нужно сохранить. Сейчас мы играем не с теми соперниками, с которыми хотим, а с теми, кто согласен, но тем не менее играть нужно, чтобы быть готовыми к возвращению.

  • Дюков высказался о потенциальном участии сборной России в турнирах в нейтральном статусе
  • Читайте по теме

    • Когда-то с нас обязательно снимут санкции, и нужно не остаться у разбитого корыта. Я полностью поддерживаю РФС в этом вопросе», — приводит слова Колоскова ТАСС.

    Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что у сборной России еще есть шанс принять участие в отборочном турнире ЧМ-2026.

    Напомним, сборная России отстранена от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барыс» избежит крупного поражения на домашнем льду
  • «Барыс» — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Лада» справится с главным аутсайдером Запада
  • «Лада» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Сможет ли «Северсталь» продлить свою победную серию?
  • «Северсталь» — «Нефтехимик». Прогноз и ставки
  • 4.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.75
  • Экспресс дня 24 декабря
  • Сегодня в 21:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Барыс — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Лада — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  4.15
  • Прогноз на матч Северсталь — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Маккаби Тель-Авив — Маккаби Хайфа
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Бахрейн — Ирак
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Витязь — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры