Marca: Зидан готов тренировать только «Реал» и сборную Франции

Легендарный французготов вернуться к активной тренерской работе после длительного перерыва, но готов возглавить только две команды.

По данным авторитетного испанского издания, «Зизу» ждет предложения только от мадридского «Реала» и сборной Франции.

К Зидану несколько раз выходили с предложениями «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «ПСЖ» и «Бавария», но всегда эти клубы получали отказ от него.

На клубном уровне французский специалист готов тренировать только мадридский «Реал», в котором он работал с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021 год. Со «сливочными» Зидан три раза выигрывал Лигу чемпионов, два раза испанскую Примеру и два раза Суперкубок Испании.

Кроме «Реала» он также готов возглавить сборную Франции, которую давно тренирует его бывший партнер Дидье Дешам.