Marca: Зидан готов тренировать только «Реал» и сборную Франции

Зинедин Зидан Фото: globallookpress.com
По данным авторитетного испанского издания, «Зизу» ждет предложения только от мадридского «Реала» и сборной Франции.
К Зидану несколько раз выходили с предложениями «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «ПСЖ» и «Бавария», но всегда эти клубы получали отказ от него.
На клубном уровне французский специалист готов тренировать только мадридский «Реал», в котором он работал с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021 год. Со «сливочными» Зидан три раза выигрывал Лигу чемпионов, два раза испанскую Примеру и два раза Суперкубок Испании.
Кроме «Реала» он также готов возглавить сборную Франции, которую давно тренирует его бывший партнер Дидье Дешам.