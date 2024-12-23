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    Marca: Зидан готов тренировать только «Реал» и сборную Франции

    Футбол Реал Мадрид Футбол Испании Сборная Испании Сборная Франции Футбол Франции
    Легендарный француз Зинедин Зидан готов вернуться к активной тренерской работе после длительного перерыва, но готов возглавить только две команды.

    Зинедин Зидан
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    Зинедин Зидан

    По данным авторитетного испанского издания, «Зизу» ждет предложения только от мадридского «Реала» и сборной Франции.

    К Зидану несколько раз выходили с предложениями «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «ПСЖ» и «Бавария», но всегда эти клубы получали отказ от него.

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    • На клубном уровне французский специалист готов тренировать только мадридский «Реал», в котором он работал с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021 год. Со «сливочными» Зидан три раза выигрывал Лигу чемпионов, два раза испанскую Примеру и два раза Суперкубок Испании.

    Кроме «Реала» он также готов возглавить сборную Франции, которую давно тренирует его бывший партнер Дидье Дешам.

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